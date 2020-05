Ungewisser Neustart für die AUA

(c) REUTERS (LISI NIESNER)

Ab Mitte Juni wird die AUA den Flugbetrieb wieder aufnehmen. Das Rettungspaket ist aber weiter in der Schwebe. Auch weil die Mutter, Lufthansa, derzeit mit Auflagen der EU hadert.

Am 19. März ist der letzte reguläre AUA-Flug vor dem Grounding am Flughafen Wien gelandet. Damals kam die Maschine aus Chicago. Genau 88 Tage später werden die ersten Flugzeuge der heimischen Lufthansa-Tochter den Flugbetrieb wieder aufnehmen. Am Donnerstag gab die AUA bekannt, dass sie mit 15. Juni den Neustart für das operative Geschäft plant.