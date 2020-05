Zuversicht ist in Europa ungleich verteilt

Die Bertelsmann-Stiftung ging der Frage nach, wie positiv die EU-Bürger in die Zukunft blicken. Während in Deutschland und Polen tendenziell Optimismus vorherrscht, wird in Frankreich und Italien Trübsal geblasen.

Europa wird zwar von Krisen gebeutelt, doch die Europäer bleiben nach wie vor zuversichtlich, was ihre Zukunft anbelangt. Dieses Fazit lässt sich aus einer am gestrigen Donnerstag veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung ziehen. Die Studienautorinnen Isabell Hoffmann und Catherine De Vries gingen dabei der Frage nach, wie optimistisch bzw. pessimistisch die EU-Bürger hinsichtlich ihrer eigenen Zukunft und der Zukunft ihres Landes sind. Durchgeführt wurde die der Enquete zugrunde liegende Umfrage im Dezember 2019 (also noch vor der Coronakrise) im Rahmen des Eupinions-Projekts der Stiftung. Dabei wurden neben Zahlen für die Gesamt-EU für sieben Mitgliedstaaten – Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Belgien und die Niederlande – detaillierte Ergebnisse erhoben.

Erstes dieser Ergebnisse: Es gibt eine sichtbare Diskrepanz zwischen der persönlichen und der nationalen Dimension. In der gesamten EU blicken 58 Prozent der Bürger optimistisch und 42 Prozent pessimistisch in ihre persönliche Zukunft. Was die Zukunft ihrer Länder anbelangt, verhält es sich genau umgekehrt: nur 42 Prozent der Befragten sind optimistisch, 58 Prozent hingegen pessimistisch (siehe Grafik).

Vor allem in Italien und Frankreich wird Trübsal geblasen. 61 Prozent der befragten Franzosen blicken pessimistisch in ihre private Zukunft, 69 Prozent machen sich um die Zukunft ihres Landes Sorgen. In Italien gibt es mit 56 Prozent etwas weniger „private“ Pessimisten, dafür sehen 72 Prozent für die Zukunft Italiens schwarz.

Der höchste Anteil jener, die ihre private Zukunft positiv betrachten, findet sich in Polen mit 67, in Deutschland mit 65 und in den Niederlanden mit 63 Prozent – alles Länder mit einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung. Auch in Spanien, wo die Wunden der Eurokrise noch nicht gänzlich verheilt sind, blickt man mit 62 Prozent tendenziell optimistisch in die persönliche Zukunft.

„Optimismuslücke“

In welchen Segmenten der Gesellschaften wurde die größte Diskrepanz ermittelt? Gemäß Hoffmann und De Vries zeigt sich die größte „Optimismuslücke“ bei Frauen und bei Menschen mit hohem Bildungsniveau. „So sind 62 Prozent der Befragten mit hohem Bildungsniveau optimistisch hinsichtlich ihrer persönlichen Zukunft, während nur 44 Prozent in dieser Gruppe die Zukunft ihres Landes optimistisch einschätzen. Bei den Frauen äußern sich 55 Prozent der Befragten optimistisch hinsichtlich ihres persönlichen Lebens, während sich nur 38 Prozent optimistisch hinsichtlich der gesellschaftlichen Entwicklung zeigen“, heißt es in der Studie. (la)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.05.2020)