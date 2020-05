Polens Regierung will Wahltermin durchboxen

Die Umfragewerte für Amtsinhaber Duda sinken. Die regierende PiS will daher am 28. Juni abstimmen lassen.

Warschau. Schon kommenden Samstag fällt der Maskenzwang, auch in Fitnessstudios. Am Sonntag dürfen wieder so viele Polen an den Messen teilnehmen, wie in die Kirchen passen. Und eine Woche später sind Kinos und Theater wieder geöffnet. Mit diesen radikalen Lockerungen hat Polens bisher vorsichtiger Gesundheitsminister diese Woche seine Landsleute überrascht. Bisher nämlich hatte Łukasz Szumowski immer erklärt, Lockerungen könne es erst geben, wenn die Zahl der Corona-Infizierten massiv abnehme. Doch sie nimmt nicht ab, sondern verharrt auf einem täglich schwankenden mittleren Niveau.