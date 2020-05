Budgetdebatte endet turbulent

Das erste Budget von ÖVP/Grünen ist beschlossen – nach lautstarken Debatten und einem Misstrauensantrag.

Wien. Üblicherweise ist der zweite Tag der Budgetdebatte nur noch eine Veranstaltung für Hardcore-Parlamentarier. Am dritten Tag werden sogar sie schon rar.

Diesmal aber war der dritte Tag der Debatte am Donnerstag genauso spannend, wie der erste. Just als im Nationalrat die 342. Rede zum Budget gehalten werden sollte – von SPÖ-Abg. Gabriele Heinisch-Hosek –, beantragte die Opposition in einer Sitzungsunterbrechung die Rückweisung des gesamten Staatshaushalts an den Ausschuss. Geendet hat der Tag mit einem Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), dem die gesamte Opposition – SPÖ, FPÖ, Neos – zustimmte.

Grund für die ungewöhnliche, morgendliche Unterbrechung der Sitzung war ausgerechnet ein Antrag, mit dem die Regierungsparteien der Opposition entgegenkommen wollten. Sie hatte nämlich bemängelt, dass Blümel das wegen der Coronakrise überholte Budget nicht überarbeitet hatte. In einem Abänderungsantrag zum Voranschlag – auch das eine ungewöhnliche Maßnahme – adaptierten ÖVP und Grüne die Ausgaben von 82,4 auf 102,4 Milliarden Euro. Die Einnahmenseite blieb unverändert.

Die Opposition schäumte aus mehreren Gründen. Der Antrag sei weniger als 24 Stunden vor der Abstimmung eingelangt, man könne ihn also nicht ausführlich prüfen. Der Antrag sei voller handwerklicher Fehler. Vor allem aber ändere er den Budgetvoranschlag: „Die Abgeordneten haben 60 Stunden lang über den falschen Text verhandelt. Das ist doch inakzeptabel“, meinte SPÖ-Klubvize Jörg Leichtfried. Erwin Angerer (FPÖ) verlangte eine sofortige Beendigung der Debatte, das Streichen aller Redner und die Zuweisung des Antrags an den Budgetausschuss.

ÖVP und Grüne reagierten in der Debatte mit Unverständnis: Man sei mit dem Antrag der Kritik der Opposition nachgekommen. Der Antrag umfasse auch nur zweieinhalb Seiten, die müssten in der offenen Zeit gesichtet werden können.

„Respekt für Opposition“

Die Kritik an Blümel, der sich in der Debatte einige unschöne Eigenschaften vorwerfen lassen musste, gipfelte im einem Misstrauensantrag der FPÖ. Sowohl die Neos als auch die SPÖ stimmten dem Antrag zu, weil „Österreich in der schwersten wirtschaftlichen und sozialen Krise der Zweiten Republik einen Minister mit klarem Plan für Krisenbewältigung benötigt: Das ist Blümel nicht“, so Leichtfried. Der Misstrauensantrag blieb ebenso in der Minderheit, wie die Ablehnung des Budgets durch die Opposition. ÖVP und Grüne stellen 97 der 183 Abgeordneten des Nationalrats.

Blümel betonte nach der dreitägigen Budgetdebatte in seiner Schlusserklärung die schwierige Situation aufgrund der Coronakrise und meinte, Österreich bewältige sie besser als viele andere Staaten. Der Minister betonte seinen „tiefsten Respekt für die Oppositionsarbeit“, meinte aber, Kritik sei teilweise Selbstzweck. (rie)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.05.2020)