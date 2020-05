Maskendiplomatie auf Österreichisch

(c) APA/BKA/ANDY WENZEL

Auf ihrer ersten Auslandsreise seit Corona gaben Außenminister Schallenberg und Europaministerin Edtstadler in Albanien, Serbien und dem Kosovo die EU-Engel: „Wir begleiten und unterstützen euch auf dem Weg in die Union.“

Elf Stunden, drei Hauptstädte und ein Ziel: Mit ihrer ersten Auslandsreise seit Ausbruch der Pandemie wollen Europaministerin Karoline Edtstadler und Außenminister Alexander Schallenberg zeigen, wie sehr der österreichischen Bundesregierung der Westbalkan am Herzen liegt. Es geht um Gesten, um Symbole bei diesem Trip nach Tirana, Belgrad und Prishtina. Und das fängt um 7 Uhr 45 schon im Bedarfsflugzeug an. Alle tragen Masken im engen flinken Jet, einer Citation XLS plus.