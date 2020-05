Es ist ein intellektuelles Missverständnis, eine so genannte „Offene Gesellschaft“ im Umgang mit Corona daran zu messen, inwieweit sie Geschäfte, Schulen, Baumärkte oder Fitness-Center geöffnet lässt.

Eine der schillerndsten Projektionsflächen in dieser Pandemie ist ein Mann aus dem kühlen Norden. Anders Tegnell, der schwedische Staats-Epidemiologe. Er wird von sehr unterschiedlichen Proponenten der Zivilgesellschaft als Role-Model für einen angeblich demokratieverträglichen Umgang mit Corona gefeiert. Dass es in Schweden bei ähnlicher Bevölkerungs- und Infektionszahl wie Österreich sechsmal so viele Tote gibt, ficht Tegnells Bewunderer nicht an. Einige Mathematiker und Statistiker Schwedens haben schon vor Wochen in einem offenen Brief in Dagens Nyheter gegen Tegnells Umgang mit der Pandemie protestiert.



Tegnell ist ein besonders wichtiger Fall für alle Anhänger einer Offenen Gesellschaft. Solange er an der Spitze Schwedens über Leben und Tod seiner Mitbürger dilettiert, bietet er auch Resonanzraum für Narrative, die uns im Umgang mit der gewaltigsten Gesundheitskrise seit nahezu 100 Jahren zu einigermaßen „unguten“ Verhaltensweisen verführen.