Das perfekte Selbstmitbringsel

Vom Glumpert bis zu den Erkenntnissen. Was liegt bei uns daheim als Symbol, als Fazit davon, dass wir gereist sind?

Sowohl für Gewichtsbewusste als auch für Geschirr war Corona eine desaströse Ära. In die eigene Wohnung gezwungen, kochte man von früh bis spät. Man wurde fett. Unseriöse Studien ergaben, dass acht Millionen Bürger in den sechs Wochen Lockdown insgesamt 8000 Tonnen zunahmen. Dabei gingen reihenweise Teller, Gläser und Tassen zu Bruch. Bei mir erwischte es die Teetasse mit Abbildung des Flatiron Building, Kostenpunkt 3,99 Dollar, mit der Abbildung meines Lieblingsgebäudes in New York, das in Form eines Bügeleisens 1902 vom Architekten Daniel Hudson Burnham erbaut worden war. Die Tasse brach nicht durch meine Tatkraft. Das Unglück geschah in meiner Abwesenheit. Eine ungeschickt abgestellte Salatschüssel geriet in Bewegung, rutschte ab und knockte das Mitbringsel einen guten dreiviertel Meter in die Tiefe – auf den Steinboden. Bei meiner Rückkehr lagen traurige Scherben über die Küche verstreut.