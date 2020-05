Pläne für Reisefreiheit innerhalb Italiens ab Mittwoch bestätigt

Seit Ende des Lockdowns verzeichnet Italien keine Neuinfektionen und wertet das als Startschuss für die Öffnung der Grenzen ab 3. Juni

Die italienische Regierung hält an ihrem Plan fest, den Italienern ab kommenden Mittwoch (3. Juni) Reisefreiheit im Rahmen der Binnengrenzen zu gewähren. Damit wird ein Reiseverbot zwischen Regionen aufgehoben, das seit dem Lockdown am 9. März gilt.

"Aufgrund der epidemiologischen Entwicklung gibt es keinen Grund, die Pläne zur Wiedereinführung der interregionalen Mobilität zu ändern", sagte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza laut italienischen Medien vom Samstag.

Zwar sei die Zahl der Neuinfektionen in einigen Regionen höher als in anderen, die Ansteckungsgefahr sei jedoch in ganz Italien niedrig. Der Reproduktionsfaktor liege in allen italienischen Regionen unter 1. Das Ende des Lockdowns ab dem 18. Mai habe zu keinem Anstieg der Infektionskurve geführt, so der Gesundheitsminister.

Ab Mittwoch können Ausländer wieder nach Italien reisen, ohne sich einer zweiwöchigen Quarantäne wie bisher unterziehen zu müssen. Damit erhofft sich Italien einen Neustart des Fremdenverkehrs, der seit Ende Februar zum Erliegen gekommen ist. Mit über 33.000 Covid-19-Todesopfern zählt Italien zu den von der Pandemie am stärksten betroffenen Ländern der Welt.

(APA/DPA)