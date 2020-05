Maskenpflicht in Schulen fällt - Singen und Sport wieder erlaubt

Die Maskenpflicht fällt sofort, ab dem 15. Juni darf dann Sport in den Schulen wieder stattfinden. Dabei soll der Stundenplan nicht geändert werden müssen: „Das will und werde ich ihnen nicht mehr antun“, erklärt der Bildungsminister.

Die drastische Reduktion der Interaktion konnte verhindern, dass Schulen bis zum Herbst geschlossen bleiben müssen. Die Schüler erhielten für die Rückkehr in die Klassenzimmer strenge Auflagen. "Die Regeln waren für Eltern, Schüler und Lehrer eine große Herausforderung, aber auch ein Freudentag", erklärt Bildungsminister Heinz Faßmann. 90 Prozent der Schüler kamen zurück, obwohl sie sich freistellen hätten lassen können. Das gleiche gilt für ältere Lehrer.

"Ich danke allen für ihre Kooperationsbereitschaft", betont Faßmann. Die erfolgreiche Rückkehr und die geringen Infektionszahlen erlaube nun weitere Lockerungen: "Wir verlangen keinen Nasen-Mund-Schutz beim Betreten der Schule und auf den Gängen." Die neue Regelung gelte ab Mittwoch, nach den Pfingstferien. "Und es darf auch gesungen werden", fügt er hinzu.

Das Virus sei nicht verschwunden, weswegen die Abstandsregeln und auch die Hygienemaßnahmen weiterhin gültig sind.

Sport und Bewegung

Man habe gelernt, dass Kinder keine „Spreader“ seien. Zwar gebe es immer wieder Verdachtsfälle und tatsächliche Infektionen, aber in keinem Land - Faßmann nennt Skandinavien als Beispiel - habe sich herausgestellt, dass Cluster wie sie in den Postverteilzentren der Fall waren, nie auf Schulen zurückzuführen war.

Mannschaftssport wäre in Zeiten von hohen Infektionslagen äußerst bedenklich gewesen. Aber in der jetzigen Situation könne man durchaus diesen wieder zulassen. Somit könne ab 15. Juni der Sport ganz offiziell zurückkehren.

Was jedoch bleiben wird bis zum Schulschluss der Stundenplan erhalten bleiben. Der Sportunterricht soll in der Volksschule an die vierte Schulstunde angehängt werden. In der zweiten Sekundarstufe an die fünfte Stunde. "Es wird keinen neuen Stundenplan geben, das will und werde ich ihnen nicht mehr antun", richtet der Bildungsminister seine Worte an die Lehrer sowie auch die Eltern. Jedoch der Schichtplan, um reduzierte Klassengrößen zu haben, wird beibehalten.