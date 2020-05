Dominic Thiem fertigte beim rot-weiß-roten Einladungsturnier David Pichler mit der Höchststrafe von 6:0,6:0 ab. Das Duell Thiem-Melzer wurde auf Dienstag verschoben.

Dominic Thiem hat sich am Samstag im dritten Gruppenmatch der "Generali Austrian Pro Series" in der Südstadt keine Blöße gegeben. Der Weltranglisten-Dritte fertigte bei diesem rot-weiß-roten Einladungsturnier David Pichler mit der Höchststrafe von 6:0,6:0 ab.

Das Duell der ungeschlagenen Gruppensieger Thiem und Jürgen Melzer ist am Samstag verschoben worden. Wegen schlechter Wetterprognosen für Sonntag geht das Spiel nun am Dienstag (ab 15.50 Uhr/live ServusTV) in Szene. Indes hat Dennis Novak zum Auftakt seiner Spiele in der Gruppe C einen mühevollen Auftaktsieg gefeiert. Der Weltranglisten-85. besiegte Alexander Erler erst nach 2:45 Stunden mit 7:6(5),5:7,6:2

"Es war heute wärmer, das kommt mir sehr entgegen", sagte Thiem zum Match. "Auch der Wind war deutlich schwächer. Ich habe mich heute unglaublich gespürt", sagte der dreifache Grand-Slam-Finalist.

Der 13 Jahre jüngere Thiem geht durchaus mit Respekt in die Partie gegen den 39-jährigen Jürgen Melzer. "Er war Top Ten, ich habe sehr viel mit ihm trainiert in den letzten Tagen. Er hat mir viele Tipps gegeben, hat mir viel seiner Erfahrung gegeben", bedankte sich Thiem und fügte hinzu: "Sein Spiel liegt mir nicht besonders, wenn er total fit ist, kann er unglaublich gut spielen. Ich freue mich auf die Partie."

In der Bilanz Thiem gegen Melzer steht es es 1:1. Jeweils in Kitzbühel siegte Thiem 2013 7:5,6:3, 2016 drehte Melzer den Spieß um (6:3,7:5). "In einzelnen Matches ist er sicher noch in der Lage so gut wie ein Roger Federer zu spielen", sagte Thiem.

(APA)