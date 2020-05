45 neue Coronavirus-Fälle in Wien

28 Familienangehörige von bereits Infizierten sowie 17 Beschäftigte von zwei Firmen mit Sitz in Wien und Niederösterreich wurden positiv getestet. Insgesamt gibt es derzeit 3288 Fälle in Wien.

In Wien ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen laut medizinischem Krisenstab der Stadt mit Stand Sonntag, 8.00 Uhr, bei 3288 gelegen. Das bedeutet einen Zuwachs von 45 innerhalb der vergangenen 24 Stunden. 28 der neuen Fälle hängen mit familiären Clustern zusammen, 17 wurden bei Firmen-Screenings entdeckt, erläuterte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Konkret betreffen die positiven Testergebnisse aus den Firmen-Screenings 17 Beschäftigte in zwei Unternehmen - eines davon mit Sitz in Niederösterreich, wo die dortigen Behörden Abstriche gemacht hatten. Dass dort entdeckte positive Fälle trotzdem in der Wiener Statistik aufscheinen, liegt daran, dass die Mitarbeiter ihren Wohnsitz in der Bundeshauptstadt haben. Auskünfte, um welche Betriebe es sich handelt, gab es aus dem Wiener Rathaus nicht.

Erfreulich ist, dass in der Hauptstadt keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus beklagt werden müssen. Die Zahl liegt nach wie vor bei 172. Inzwischen sind 2855 Covid-19-Erkrankte wieder genesen - um 62 mehr als am Vortag.

