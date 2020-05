Für jeden Lehrling, der neu eingestellt wird, soll es einen Bonus geben. Die Förderung wird in Tranchen ausgezahlt. In Niederösterreich wird die Kinderbetreuung ausgeweitet.

Die Regierung verspricht Firmen für jeden Lehrling, der im Zeitraum 16. März bis 31. Oktober 2020 neu eingestellt wird, einen Bonus von 2.000 Euro. Das Geld soll in zwei Tranchen ausgezahlt werden: 1.000 bei Beginn der Lehre, 1.000 bei Behalten nach der Probezeit. Das teilte die Regierung am Sonntag mit. Gefördert wird auch die Übernahme von Lehrlingen im ersten Lehrjahr aus der Überbetrieblichen Lehrausbildung bis 31. März 2021. Wenn das Lehrverhältnis in der Probezeit gelöst wird, ist die erste Tranche zurückzuzahlen, "um Missbrauch vorzubeugen", teilte das Bundeskanzleramt mit.

Kinderbetreuung erleichtern

Das Land Niederösterreich unterstützt die Gemeinden bei der Kinderbetreuung im Sommer mit Maßnahmen um insgesamt 4,5 Millionen Euro. Für Eltern und Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder in der Coronakrise bisher zu Hause betreut haben, soll so ein möglichst sorgenfreies Zurückkehren in den Berufsalltag in den kommenden Sommermonaten gewährleistet werden, hieß es am Sonntag.

Konkret sollen Kindergärten diesen Sommer in jenen Gemeinden, in denen Bedarf bestehe, auch während der eigentlichen dreiwöchigen Sommerpause im Rahmen der Ferienbetreuung geöffnet bleiben können. Das Land unterstütze die Gemeinden dabei entweder mit der Zurverfügungstellung von Pädagogen oder mit erhöhten Fördersätzen für alternative Betreuungsangebote.

500 Euro pro Woche für Betreuungsangebote

Gemeinden, die bereits Ferienbetreuungsangebote für Schul- oder Kindergartenkinder organisiert haben, sollen statt der ursprünglichen 250 Euro Landesförderung pro Gruppe und Woche nun 500 Euro erhalten. Die Förderung für integrative Angebote wurde auf 650 Euro pro Gruppe und Woche erhöht.

Für Betreuungsangebote an ganztägigen Schulstandorten sei heuer erstmals eine Förderung nach dem Bildungsinvestitionsgesetz möglich. Zusätzlich organisiere die NÖ Familienland GmbH mit Unterstützung der EVN heuer erstmals ein Gratis-Lernangebot an mehreren Ferienbetreuungsstandorten in Niederösterreich und biete dabei mehrmals pro Woche Lernunterstützung für Schulkinder an.

Berufstätige und alleinerziehende Eltern bevorzugt

In den nächsten Tagen sollen die Gemeinden Formulare zur erneuten Erhebung des Betreuungsbedarfs erhalten. Die Vergabe von Betreuungsplätzen für den Sommer ist in der Regel für berufstätige und alleinerziehende Eltern vorgesehen, wurde betont.

(APA)