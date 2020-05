Weißhaidinger wirft und wirft

Lukas Weißhaidinger ist weiter in Topform, siegt in Schwechat mit 68,56 Metern. Gregor Högler, Trainer des Diskuswerfers sagt: "Neuer Rekord wird sicher noch heuer passieren!"

Österreichs Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger zeigt sich weiter in sehr guter Form. Bei einem zweiten Test-Meeting in Schwechat warf er am Sonntag sein Sportgerät trotz nur 9 Grad und Dauerregen auf 68,56 m. Es war bereits der dritte Wurf über 68 m in dieser Saison.

"Ich habe mich und den Diskus im Auto zwischen den Würfen aufgewärmt. Es war wirklich schwer zu werfen. Die 68,56 m sind für mich sowas wie ein neuer Kälte-Rekord", meinte der 28-jährige Oberösterreicher.

ÖLV-Sportdirektor Gregor Högler lobte seinen Schützling in höchsten Tönen: "Für mich war das der beste Wurf von Luki in seiner gesamten Laufbahn: 68,56 m ohne Windunterstützung bei neun Grad und rutschigem Wurfkreis - das hätte ich unter diesen Bedingungen nicht für möglich gehalten." Högler wittert eine neue Bestmarke: "Ein neuer Rekord ist nur mehr eine Frage der Zeit, wird sicher noch heuer passieren."