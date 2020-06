Christo: „Ich habe jeden Augenblick in meinem Leben genossen“

Christo vor der „Mastaba“-Pyramide aus Ölfässern, 2016 in der Fondation Maeght in Saint-Paul-de-Vence.

Am Sonntagabend ist der Verpackungskünstler Christo im Alter von 84 Jahren gestorben. Im Februar gab er sein letztes Interview. Über das Schöne am Sinnlosen, den Wert des Einfachen und die Magie des Realen.

In seinem Haus in Manhattan erzählte Christo von der geplanten Verhüllung des Arc de Triomphe. Angesichts des Schlauchs, durch den er mit Sauerstoff versorgt wurde, war klar, dass dieses Projekt seine Hinterlassenschaft sein würde. Aber er gab sich den Anschein, als sei alles noch am Anfang.



Die Presse: Wie kam es zum Arc-de-Triomphe-Projekt?