Das Chelsea kehrt mit einem „Acoustic Tuesday“ zurück

Singer-Songwriter Ian Fisher lädt im Juni zu einer intimen, coronagerechten Reihe für 45 Zuhörer auf Sitzplätzen.

Er war gerade auf Tour in seiner Heimat USA, als sich die Reisebeschränkungen abzuzeichnen begannen. Ian Fisher brach die Tour ab und schaffte es gerade noch zurück nach Wien. Wenn schon Quarantäne, dann lieber in der Wahlheimat, entschied der Singer-Songwriter, der zuletzt in der Josefstadt famos im „Kirschgarten“ saß und spielte.

Die letzten Wochen hat er nun für ein Crowdfunding für sein nächstes Album genutzt, auf dem er zahlreiche in Nashville entstandene Songs versammelt. Und ab Dienstag, 2. Juni, steht er wieder auf der Bühne: Für das Chelsea hat er soeben und sehr spontan eine neue Konzertreihe auf die Beine gestellt, mit dem der Club in den Wiener Stadtbahnbögen sich „langsam und verantwortungsvoll“ livemusikhungrigem Publikum und bühnenhungrigen Musikern öffnet. Beim „Acoustic Tuesday“ teilen sich an fünf Dienstagen im Juni drei heimische Acts gleichzeitig einen Abend lang die Bühne und darauf ihre Lieder und Geschichten. Fürs Publikum gibt es 45 Sitzplätze mit einem Meter Abstand. Mit diesem intimen Format, so Fisher, mache man das beste aus den aktuellen Bestimmungen.

Den Auftakt machen am 2. Juni Stephan Stanzel (Nowhere Train/A Life, A Song, A Cigarette), Amelie Tobien mit ihren Folk Chansons und „Modern Troubadour“ Bryan Benner, der am Samstag auch schon den „Kultursalon Gucklock“ in einer Peepshow in der Burggasse eröffnete. Ian Fisher fungiert als Host.

Die Bar öffnet um 18 Uhr, Konzertbeginn ist um 19.30, um 23 Uhr ist Sperrstunde. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Jugendinfo (12 Euro) bzw. um 15 Euro an der Abendkasse. Infos unter chelsea@sil.at (tes)