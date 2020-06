Trumps Parallelwelt und sein harter Aufprall

(c) APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT

Der Präsident lässt sich für die Weltraummission von Space X feiern, schlägt ein neues Gipfelformat vor und stempelt die Demokraten zu Sündenböcken der Unruhen.

Wien/Washington. Zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden flog der Präsident am Wochenende zu einem Kurztrip nach Florida, während vor dem Weißen Haus die Proteste tobten. Ein Abstecher in die Parallelwelt. Diesmal lohnte sich der Ausflug von Donald Trump und Vize Mike Pence nach Cape Canaveral zum Start der Space-X-Mission. Trump und der exzentrische Silicon-Valley-Milliardär Elon Musk, die treibende Kraft des ersten Weltraumabenteuers auf US-Boden seit neun Jahren, fielen sich in die Arme.