"Lauschangriff" beim Buwog-Prozess

Auch außerhalb der Verhandlung wurden im Gerichtssaal Bild- und Tonaufnahmen angefertigt. Vertrauliche Anwaltsgespräche sollen aufgezeichnet worden sein. Daher stellte Karl-Heinz Grasser einen Antrag auf Ablehnung der im Schöffensenat sitzenden Berufsrichter. Das Gericht wies den Antrag ab.

„In umseits näher bezeichneter Strafsache stellt Mag Karl-Heinz Grasser (…) diverse Anträge, im Besonderen den Antrag auf Ablehnung wegen (struktureller) Befangenheit der Berufsrichter (inklusive der Ersatzrichterin) des Schöffensenats.“ Mit diesen Worten beginnt ein Schriftsatz, der es in sich hat.

Ein Schriftsatz, den die Grasser-Anwälte Norbert Wess und Manfred Ainedter Dienstagvormittag im – nach der Corona-Auszeit fortgesetzten – Buwog-Prozess vortragen. Was wohl niemand weiß: Auch vor und nach der Verhandlung, sowie in Prozesspausen sind an jedem der bisher 138 Prozesstage von mehreren Kameras Aufzeichnungen im Saal gemacht worden.

Und das kam so: Zusätzlich zur Führung des schriftlichen Verhandlungsprotokolls läuft ein Band mit. Dafür sind Mikrofone auf den Tischen platziert. Außerdem gibt es Kameras, die im Großen Schwurgerichtssaal platziert sind. Sie fertigen Videos samt Tonspur an. Und es gibt unterschiedliche Bildeinstellungen, mindestens fünf, wie die Verteidiger nun erklären: „Diese fünf verschiedenen Bildaufnahmen zeichnen ganz unterschiedliche Bereiche im Verhandlungssaal mit Bild- und Ton auf.“

Aufnahmegerät lief auch in Verhandlungspausen

Nun, dass Aufnahmen gemacht werden, um am Schluss ein vollständiges Protokoll zu haben, ist kein Geheimnis. Die Richterin sagt immer zu Beginn eines Verhandlungstages, dass eben in Bild und Ton aufgezeichnet wird. Doch dürfte kaum jemandem die Intensität und Vielfalt der Aufzeichnungen bekannt gewesen sein.

Weil die schriftlichen Protokolle oft mit Verspätung den Anwälten übermittelt werden, „oft mit mehr als 300 Kalendertagen Verzug“, heißt es in dem Schriftsatz, haben die Anwälte vor einiger Zeit die reinen Tonaufnahmen beantragt. So kam das Ganze auf: Es sei auf den Bändern zu hören, dass auch während Verhandlungspausen das Aufnahmegerät lief. Dann stellten die Grasser-Rechtsvertreter, die freilich Lunte gerochen hatten, einen Antrag auf Übermittlung der Bild- und Tonaufnahmen. Und stellten fest, dass „an jedem einzelnen Verhandlungstag, also seit Dezember 2017 auch außerhalb der Hauptverhandlung Bild- und Tonaufnahmen von den Angeklagten und deren Verteidigern angefertigt wurden“.

Es fanden sich, so die Verteidiger, Aufnahmen mit einem viergeteilten Bild und solche, die ein Kamera-Fischauge anfertigte. Dieses Fischauge habe den Verhandlungssaal bis in den Zuschauer- und Journalistenbereich aufgenommen. In Bild und Ton.

Teilweise seien Richtmikrofone in Verwendung gewesen: „Die vorliegenden Bild- und Tonaufnahmen zeigen, dass sogar Äußerungen von einem Abstand von mehr als zehn bis 15 Metern zu den Mikrofonen zu vernehmen sind. In manchen Verhandlungspausen kann man Telefonate von Personen nachvollziehen, die sogar relativ weit hinten im Verhandlungssaal, im Zuschauer- und Journalistenbereich, sitzen.“

169 Stunden 30 Minuten 20 Sekunden

Weiters sagen die Anwälte des früheren Finanzministers: Die Auswertung der Bild- und Tonaufnahmen der Verhandlungstage 1 bis 135 ergebe, dass insgesamt 169 Stunden 30 Minuten 20 Sekunden unrechtmäßig Bild- und Tonaufnahmen außerhalb der Hauptverhandlung angefertigt worden seien.

Dies komme einem „großen Lauschangriff“ gleich. Und erfülle auf objektiver Ebene den Tatbestand der verbotenen Veröffentlichung. Es sei anzunehmen, dass die Aufnahmen auch den Schriftführern übergeben wurden. Außerdem hätten alle Verfahrensbeteiligte die Möglichkeit gehabt, die Aufnahmen zu beantragen. Und: Der Schöffensenat habe bereits Informationen aus den Aufnahmen herangezogen.

Karl-Heinz Grasser mit Corona-Visier, Hauptangeklagter im Buwog-Prozess. (c) APA/ROLAND SCHLAGER

Als ein Rechtspraktikant in einer Verhandlungspause ein Gespräch zwischen einem Anwalt und einer dritten Person beobachtete, informierte er den Schöffensenat. Ein Aktenvermerk wurde angefertigt. Darin wurde auf Aufnahmen außerhalb der Verhandlung Bezug genommen. Dazu komme: Die Anklagevertreter hielten diesen Aktenvermerk einem Zeugen vor. Aus dem Schriftsatz: „Die außerhalb der Hauptverhandlung mit Bild- und Ton aufgezeichneten Vorgänge fanden somit Eingang in die Hauptverhandlung.“

Nun, so die Anwälte, sei „nicht mehr nachvollziehbar, welchen Wissensstand der Schöffensenat besitzt und welches Wissen, das aus den unrechtmäßig aufgezeichneten Ton- und Bildaufnahmen gewonnen wurde, in die Beurteilung (…) der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der einzelnen Angeklagten einfließt.“ Daher lehnt Grasser nun Richterin Marion Hohenecker und ihren Beisitzer ab.

Dienstagnachmittag entschied schließlich der Senat über seine (eigene) mögliche Befangenheit. Resultat: Das Gericht sieht sich nicht befangen und weist Grassers Antrag ab. "Der Senat erhält nur die verschriftlichten Protokolle, ab Aufruf der Sache bis zum Ende des jeweiligen Tages. Die Aufnahme dient nur der Unterstützung der Schriftführer, um die gewünschte wortwörtliche Protokollierung zu ermöglichen", heißt es in der Stellungnahme einer Gerichtssprecherin.