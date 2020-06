„Zeit im Bild“ entschuldigt sich für Grafik

In einer Grafik über systemrelevante Berufe trug die Reinigungskraft als einzige Kopftuch. Später entschuldigte sich die „Zeit im Bild“-Redaktion: Man habe „ungewollt Vorurteile bedient“.

Die Redaktion der „Zeit im Bild“ hat sich für eine Grafik entschuldigt, die am Samstag in der ORF-Nachrichtensendung gezeigt wurde. Darin ging es um systemrelevante Berufe, dargestellt in Piktogrammen von sieben Personen. Darunter medizinisches Personal, Paketzusteller, eine Frau mit Supermarkt-Kassa und eine weibliche Figur mit Wischmop und Kopftuch. Sie war die einzige Figur mit Kopftuch. An der Darstellung wurde Kritik in den sozialen Medien laut.

wieder einmal ein klischeehaftes Bild 😒

ich bin eine Lehrerin, meine Schwester Architektin, eine Freundin Anwalt, eine Ärztin, eine Psychotherapeutin, eine Kassiererin, eine Betreuerin, eine Freizeitpädagogin...... und ja wir alle tragen ein Kopftuch #orf #zib1 https://t.co/RMXXee5vn2 — Melek A (@melek68497931) May 30, 2020

Am Sonntag nahm der ORF zu dieser Kritik Stellung: Die Grafik „hat ungewollt Vorurteile bedient und hätte so nicht auf Sendung gehen dürfen“, hieß es auf dem offiziellen Twitter-Account des ORF. „Die ‚ZiB‘-Redaktion nimmt die Kritik an und entschuldigt sich dafür.“

Eine gestern in der ZIB verwende Grafik hat für Kritik gesorgt. Diese Grafik hat ungewollt Vorurteile bedient und hätte so nicht auf Sendung gehen dürfen. Die #ZIB-Redaktion nimmt die Kritik an und entschuldigt sich dafür. — ORF (@ORF) May 30, 2020

(Red.)