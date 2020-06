Formel-1-Saison mit Start in Spielberg präsentiert

Der Kalender mit acht Rennen steht: Die ersten beiden WM-Läufe finden am 5. und 12. Juli in der Steiermark statt.

Der Saisonstart der Formel-1-WM 2020 wird in Österreich erfolgen. Die Rennserie gab am Dienstag die ersten acht Rennen ihres wegen der Coronavirus-Pandemie überarbeiteten Kalenders bekannt. Der Auftakt erfolgt demnach am 5. und 12. Juli mit zwei WM-Läufen auf dem Red Bull Ring in Spielberg.

Dem ursprünglich geplanten "Großen Preis von Österreich" folgt eine Woche später der "Große Preis der Steiermark". Erstmals in der Geschichte der Formel 1 wird es damit WM-Läufe an aufeinanderfolgenden Wochenenden auf derselben Rennstrecke geben - und erstmals auch ohne Zuschauer. Ein WM-Auftakt in Österreich ist ebenfalls eine Premiere.

(APA)