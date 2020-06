Was man von Ortsfremden über Wien lernen kann: eine Selbsterfahrung unweit des Gürtels.

Man hört ja oftmals sagen, die Heimat lerne man so richtig erst durch Ortsfremde kennen. Ich meinerseits jedenfalls hab solches schon des Öfteren erfahren, jüngst an einem Straßennamen zu Meidling. Und das kam so.