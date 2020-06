Jede weitere Eskalation spielt Donald Trump in die Hände

Demonstrantin vor einer Polizeisperre am Montag in den USA

Der US-Präsident droht den Demonstranten mit dem Militär. Gefragt wäre jetzt ein Versöhner, kein Polarisierer. Doch Trump verfolgt andere Interessen.

Nun soll es also die Army richten: Nach einer Woche eskalierender Proteste gegen Polizeigewalt in den USA droht Donald Trump den aufgebrachten Menschen auf der Straße mit dem Einsatz von Soldaten. Sollten die Städte und Bundesstaaten der Lage nicht Herr werden, dann „werde ich das Militär der Vereinigten Staaten einsetzen und das Problem schnell für sie lösen“, verkündete der US-Präsident. In die Hauptstadt Washington will er „Tausende schwer bewaffnete“ Soldaten und Polizisten schicken, um weitere Ausschreitungen zu verhindern. Ein Krieg auf Amerikas Straßen? Was lang undenkbar war, rückt auf einmal in den Bereich des Möglichen.