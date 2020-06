Die Schulen auf dem Weg zur Normalität

Ab heute sind alle Schüler zurück im Unterricht. Die Maskenpflicht ist mittlerweile gefallen. Auch das Turnen ist wieder erlaubt. „So etwas wie Normalschule“ wird es dennoch erst im kommenden Herbst wieder geben.

Nun sind wieder alle Schüler zurück in ihren Klassen. Den Anfang machten bereits am 4. Mai die Maturanten. Genau zwei Wochen später, am 18. Mai, folgten die Sechs- bis 14-Jährigen. Mittlerweile sind neuerlich gut zwei Wochen vergangen. So wird heute, Mittwoch, das Home-Schooling nach elf Wochen auch für die über 14-Jährigen enden. Rund 300.000 Schüler werden an die AHS-Oberstufen, die berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS), die Polytechnischen Schulen und die Berufsschulen zurückkehren.