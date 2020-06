Donauinselfest findet mit Pop-Up-Events statt

Ein Donauinselfest in gewohnter Form wird es heuer nicht geben.

Statt einem Großfestival wird es im Sommer Pop-Up-Events in den Bezirken geben. Auf der Insel findet nur das kleine Finale im September statt.

Das Wiener Donauinselfest wird heuer infolge der Corona-Pandemie wie erwartet in völlig veränderter Form stattfinden. Statt einem Großfestival wird es über den Sommer Pop-Up-Events in den Bezirken geben. Lediglich zum Abschluss wird am 19. und 20. September ein Finale auf der Insel über die Bühne gehen - jedoch mit nur wenigen Besuchern.

Angekündigt sind für das Finalwochenende einige Shows mit - laut derzeitigem Stand und den Corona-Vorgaben des Bundes entsprechend - jeweils 1.250 Besucherinnen und Besuchern. Zählkarten dafür werden über den Sommer verlost.

Der ursprüngliche Termin ist angesichts der virusbedingten Veranstaltungseinschränkungen schon vor einiger Zeit auf Herbst verschoben worden. Das Inselfest hätte wie üblich wieder Ende Juni stattfinden sollen.

(APA)