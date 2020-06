Tripadvisor-Tochter übernimmt Wiener Restaurant-Plattform Delinski

Das heimische Start-Up Delinski hat den Exit an die führende Reservierungs-Plattform The Fork, ein Tochterunternehmen von Tripadvisor, geschafft.

Das 2012 gegründete Wiener Start-Up Delinski wurde mit seiner Booking-Agentur für Kurzentschlossene bekannt: Über die Plattform werden frei gebliebene Tische in Restaurants vergeben, und die Speisen kommen reduziert auf den Tisch. Ende Mai hat das Reservierungsportal The Fork, ein Tochterunternehmen von Tripadvisor, Delinski übernommen - und eröffnet der Plattform neue Chancen.

„Die Übernahme erlaubt es, unser Geschäft in Österreich und Deutschland zu konsolidieren, um Restaurants und ihren Gästen einen noch wertvolleren Service zu bieten - speziell in diesem beispiellosen Kontext“, sagt Bertrand Jelensperger, Geschäftsführer von The Fork. Die Plattform verzeichnet mit rund 80.000 Partner-Restaurants jeden Monat über 30 Millionen Besucher in Europa, Lateinamerika und Australien.

Die Übernahme von Delinski war bereits vor der Coronakrise geplant. Da der Zusammenschluss für The Fork neue Märkte eröffne, will das Unternehmen das Service-Angebot für die Partner-Restaurants ausbauen: Sie sollen zukünftig über ein komplettes Tisch-Management-System verfügen, unrabattierte Reservierungen vergeben können und Zugang zu einer „höchst effektiven Marketingplattform“ erhalten, um mehr Gäste zu gewinnen.

Im vergangenen Jahr habe Delinski mit einem Team von zwanzig Personen ein Wachstum von hundert Prozent erzielt, heißt es aus dem Unternehmen. Ein großer Erfolgsfaktor seien die Delinski „Restaurant Festivals“ gewesen, bei denen Gäste 50 Prozent Rabatt auf die Rechnung erhielten. Die Serie soll heuer von 19. Juni bis 31. August fortgesetzt werden.

David Savasci, der auch bis dahin kein Unbekannter in der Start-Up-Szene war, übernahm Delinski im Dezember 2017 von seinen vier Gründern. Zuvor gründete er den Supermarkt-Lieferservice Zuper, stellte das Projekt aber Ende 2016 mangels Erfolgs ein. Von nun an wird Savasci als Country Manager für Delinski in Österreich und Deutschland tätig sein.

(red.)