"All You Can Watch“

"All You Can Watch“

Auf der Website "All You Can Watch“ kann man bei rund 600 österreichische Filmen nachschauen, wo man diese streamen kann.

Eine neue Plattform für den Österreichischen Film bietet die Austrian Film Commission (AFC): Unter dem Motto "All You Can Watch" gibt es auf https://watch.austrianfilms.com einen Überblick über rund 600 Filme, die gestreamt werden können, in Kinos laufen oder auf Festivals zu sehen sind. Aktuelle Werke finden sich laut AFC ebenso wie "Klassiker der jüngeren österreichischen Filmgeschichte".

In der Auflistung finden sich der in Cannes erfolgreiche Sci-Fi-Streifen "Little Joe" von Jessica Hausner ebenso wie der verhinderte Diagonale-Eröffnungsfilm der heuer abgesagten Ausgabe, "Der schönste Platz auf Erden" von Elke Groen.

Klickt man auf die Filme, gibt es neben einer kurzen Inhaltsangabe direkte Links zu Streamingportalen, sofern die Arbeiten dort schon verfügbar sind. Auch Kinoprogramme sowie Festivalpräsenzen können abgefragt werden.

(APA)