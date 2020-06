Erstaunlich viele Gesellschaften nutz(t)en die neue Möglichkeit, ihre Hauptversammlung virtuell abzuhalten. Wie das Experiment funktioniert? Eine Zwischenbilanz.

Erst die Corona-Pandemie hat es möglich gemacht: seit 8. April können börsenotierte Gesellschaften nun auch in Österreich ihre Aktionärsversammlungen virtuell abhalten. Das war in vielen EU-Mitgliedstaaten bereits vor Corona möglich. In Österreich zierte sich der Gesetzgeber jedoch, von dem Konzept der Präsenzveranstaltung abzuweichen.