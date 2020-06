AK-Chefvolkswirt Markus Marterbauer über die „neoliberale“ EU, Vermögensabgaben, Globalisierung und die Vorzüge des „überlegenen“ Systems der sozialen Marktwirtschaft.

Die Presse: Herr Marterbauer, die Arbeiterkammer fordert in ihrem „Neustart“-Programm die Streichung neoliberaler Festlegungen aus dem EU-Primärrecht. Was ist eigentlich neoliberal an einer Staatengemeinschaft mit Staatsquoten um die 50 Prozent?