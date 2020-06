Markus Marterbauer: „Die Starken sollen die Krise zahlen“

AK-Chefvolkswirt Markus Marterbauer über die „neoliberale“ EU, Vermögensabgaben, Globalisierung und die Vorzüge des „überlegenen“ Systems der sozialen Marktwirtschaft.

Die Presse: Herr Marterbauer, die Arbeiterkammer fordert in ihrem „Neustart“-Programm die Streichung neoliberaler Festlegungen aus dem EU-Primärrecht. Was ist eigentlich neoliberal an einer Staatengemeinschaft mit Staatsquoten um die 50 Prozent?



Markus Marterbauer: Es ist die einseitige wirtschaftspolitische Ausrichtung auf Preisstabilität, die Priorität für den Binnenmarkt gegenüber sozialer Absicherung. Viele Dinge, die in der EU nicht funktionieren, sind auf diese einseitigen Festlegungen zurückzuführen.



Was ist schlecht an Preisstabilität?