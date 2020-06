Erstes Foto des royalen Babys aus Bhutan

(c) APA/AFP/ROYAL OFFICE FOR MEDIA BHUTAN/HANDOUT (HANDOUT)

Anlässlich des 30. Geburtstages von Königin Jetsun Pema wurde der im März geborene Bub nun der Öffentlichkeit präsentiert.

Bereits am 19. März erblickte der zweite Sohn des 40-jährigen Königs Jigme Wangchuck und Königin Jetsun Pema von Bhutan im Lingkana Palace in Thimphu das Licht der Welt. Nun wurde das Baby der Öffentlichkeit - pünktlich zum Geburtstag seiner Mutter - vorgestellt. Königin Jetsun feiert am 4. Juni ihren 30. Geburtstag.

Traditionellerweise wird der Name des Babys erst einige Wochen nach der Geburt verkündet. In wenigen Tagen soll es soweit sein. Bruder Prinz Jigme ist vier Jahre alt und gilt als "Drachenprinz", der seinem Vater eines Tages auf den Thron folgen wird.

(chrile)