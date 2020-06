Die krude Welt der Agrosozialisten

Der Industrie Rohstoffquellen vorschreiben zu wollen, ist irrwitzig.

Der Borkenkäfer wütet, was den Schadholzanteil in österreichischen Wäldern stark steigen lässt. Damit die Waldbauern auf diesen Beständen nicht sitzen bleiben oder, Gott behüte, diese unter Anwendung marktwirtschaftlicher Prinzipien billiger verkaufen müssen, will Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger potenzielle Abnehmer – etwa Papier- und Sägeindustrie – per Forstgesetznovelle zwingen, ihren Bedarf aus heimischen Schadholzlagern zu decken.