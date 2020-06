Buwog-Prozess: "Heimliche" Videos sollen vernichtet werden

Die umstrittenen Mitschnitte von Kulissengesprächen sollen vernichtet werden. Doch dies bringt das Gericht in ein Dilemma.

Von einem „Lauschangriff“ auf Beteiligte des Buwog-Prozesses – und auch auf Beobachter und Journalisten sprechen seit Dienstag Karl-Heinz Grassers Anwälte. Grund dafür: Es habe sich herausgestellt, dass im Gerichtssaal Bild- und Tonaufnahmen gemacht wurden – auch zu Zeiten, in denen nicht verhandelt wurde. Etwa in den Pausen. So seien diverse Kulissengespräche ohne Wissen der Beteiligten aufgezeichnet worden.