Wie Amerikas Polizei militarisiert wurde

Ein Swat-Team der Polizei marschiert während der Proteste in Minneapolis auf.

Das Pentagon liefert seit Jahren militärisches Equipment an lokale Polizeieinheiten. Bürgerrechtsorganisationen warnen vor einer „Krieger-Mentalität“ bei den Sicherheitskräften.

Es sind Szenen, die an den Irak während der US-Besatzung erinnern: Grün und schwarz lackierte, gepanzerte Humvee-Geländefahrzeuge fahren durch die Straßen. Männer in Tarnanzügen sind aufmarschiert, mit Sturmgewehren, schweren Schutzwesten, Helmen und sandfarbenen Feldschuhen. Viele der Beamten, die nun mit militärischer Ausstattung durch amerikanische Städte patrouillieren, gehören aber nicht zur Nationalgarde oder gar zur US-Armee. Sie sind Polizisten. Derart martialisch treten Amerikas Polizeieinheiten nicht erst jetzt, während der Massenproteste gegen Rassismus und tödliche Polizeigewalt, auf. Sie werden schon seit vielen Jahren mit Militärtechnik hochgerüstet. Und Bürgerrechtsorganisationen beklagen, dass Polizeieinsätze zunehmend mit Taktiken aus Kriegsgebieten durchgeführt werden. Das sei einer der Gründe dafür, warum dabei so viele Menschen sterben.