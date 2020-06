YouTube ist ein schlechter Ersatz für Cannes und Co.

"We Are One"-Onlinefestival

Die größten Filmfestivals der Welt haben sich zusammengetan und präsentieren auf YouTube mit „We Are One“ eine kostenfreie Leistungsschau: ohne das übliche Festivalchaos, dafür mit Livechat. Echte Stimmung kommt da nicht auf.

Stellen Sie sich vor, es ist Filmfestival, und keiner geht hin. Wobei: Sie müssen es sich gar nicht vorstellen. Denn der Widerspruch ist Realität: Beim We Are One Global Film Festival. Das klingt nach „We are the World“, der Benefizschnulze aus den Achtzigern. Und ist konzeptuell gar nicht so weit weg. Bloß sind es diesmal keine Popstars, die sich zwecks Spendenaktion und Eigenwerbung auf ein Packerl geschmissen haben – sondern Filmevents.