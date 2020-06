Erste #BlackLivesMatter-Kundgebungen in Wien

Am Donnerstag ist ein Demonstrationszug in der Wiener Innenstadt geplant, am Freitag folgt eine Kundgebung vor der US-Botschaft am Alsergrund.

Die #blacklivesmatter-Proteste nach der Tötung von George Floyd in den USA erreichen nun auch Österreich: Nach einer ersten für Mittwochabend geplanten aber nicht angemeldeten Aktion vor der US-Botschaft in Wien sind für Donnerstag und Freitag offizielle Kundgebungen in Wien angemeldet: Erstere startet um 17 Uhr am Platz der Menschenrechte beim Museumsquartier und endet gegen 20 Uhr am Karlsplatz.