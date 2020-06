Wer Wörter streckt, der schneidet auch Nasen ab

Yeeeees ;) Linguisten wollen neuen Sprachformen im Internet durch Big-Data-Analysen Herr werden. Dazu können wir nur sagen: *hahaha*.

Haben wir keine anderen Sorgen? Jetzt analysieren amerikanische Sprachwissenschaftler auch schon den Gebrauch von gestreckten Wörtern in sozialen Netzwerken (Plos, 27. 5.). Ooooh mein Goooott! Aber näher beäugt liegt darin durchaus ein Faszinosum.



Wer eine Fremdsprache lernt, tappt ja oft in die Falle, etwas zu kurz zu artikulieren. In Spanien etwa stößt ein nicht ordnungsgemäß gerolltes „r“ auf völliges Unverständnis der intendierten Botschaft. In China will man die Supermarktverkäuferin nach der Milch fragen und macht ihr stattdessen einen Heiratsantrag, nur weil ein Vokal nicht lang genug geraten ist. Anders als diese „Gemination“ von Lauten ändert das Strecken im amikalen Schriftverkehr auf WhatsApp oder Facebook die Bedeutung eines Wortes nur graduell, aber in viele Richtungen. Es signalisiert Exaltation: Schon lang vor Erfindung der neuen Foren wurde ein heimischer Sportmoderator ganz närrisch, weil die Fußballnationalmannschaft ein „Tooooooor“ geschossen hatte. Oder es dient als Steigerungsstufe: Wenn etwas richtig groß ist, dann ist es „groooooß“ (wenn nicht gar „riiiiiiesig“). Die Extension warnt vor Gefahr („Neeeeein!“) oder deutet Ironie an („Na siiiiicher!“).