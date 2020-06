Der ambitionierte Plan für den Neustart der italienischen Wirtschaft beinhaltet Projekte zur Modernisierung des Landes. Digitalisierung, Investitionen und eine Steuerreform haben Priorität.

taliens Premier Giuseppe Conte hat am Mittwoch einen ambitionierten Plan für den Neustart der italienischen Wirtschaft vorgestellt. Mit dem "Recovery Plan" will Italien die von der EU zur Verfügung gestellten Ressourcen für ein groß angelegtes Projekt zur Modernisierung des Landes nutzen, kündigte Conte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Rom an.

Die Regierung müsse viele von der Coronavirus-Krise schwer betroffene Wirtschaftsbereiche wie Industrie, Tourismus, Kultur, Handwerk und Kleinhandel stützen. Dafür habe die Regierung bereits 80 Milliarden Euro locker gemacht, eine Summe, wie sie bisher nie in der Geschichte Italiens zur Verfügung gestellt worden sei. "Diese Krise muss vor allem eine Chance für die Modernisierung Italiens sein, sie muss zur Lösung struktureller Probleme dienen, die sich in Italien schon seit Jahren dahinziehen", sagte Conte.

Hilfsgelder als „historische Chance"

Der europäische "Recovery Funds", mit dem die EU 750 Mrd. Euro für die von der Coronaviruskrise am stärksten betroffenen EU-Länder zur Verfügung stellen wird, sei eine "historische Chance" für Italien, um mehrere Projekte zu finanzieren, darunter Digitalisierung, Modernisierung der Infrastrukturen, Innovation und Förderung des Breitbandsystems.

Die Regierung werde sich auch um eine stärkere Kapitalisierung der Unternehmen, um die Förderung von privaten und öffentlichen Investitionen, um Entbürokratisierung und um den Ausbau umweltfreundlicherer Energienetze einsetzen. Zugleich werde sich die Regierung um ein moderneres Justizwesen, sowie um eine Steuerreform bemühen, die zu den Prioritäten der Regierung zählen, sagte Conte.

(APA)