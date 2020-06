Per Fahrrad tourt Dunkelbunt mit Veloconcerts derzeit von Wien Richtung Salzburg. Die Bühne ist ins Rad eingebaut, die Auftritte sind spontan.

Fünf Stunden radelte die vierköpfige Fahrradkolonne am Montag bei Gegenwind und Regen. Und als sie am Ufer der Salzach haltmachten und die Sonne hervorkam, da dauerte es keine fünf Minuten, bis sie ihre Bühne aufgebaut hatten. „Die Leute haben in ihren Kajaks getanzt, während wir gespielt haben“, erzählt Jonas Skielboe. „Das war ein magisches Erlebnis.“