Die Spitzen der Großen Koalition überraschen auch mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf 16 Prozent. Und die Kaufprämie für Diesel und Benziner fällt durch.

21 Stunden lang, verteilt auf zwei Sitzungen, dauerte der Milliardenpoker der Spitzen der Großen Koalition. Dann stieg weißer Rauch über dem Kanzleramt in Berlin auf. Dann war das größte Konjunkturpaket seit der Wiedervereinigung geschnürt. 130 Milliarden Euro soll es 2020 und 2021 kosten. Den Satz des Abends lieferte dazu SPD-Vizekanzler Olaf Scholz: „Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen.“ Also aus der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte, die schon jetzt mehr als sieben Millionen Deutsche in die Kurzarbeit gezwungen hat.



Und das erfordere eben eine „mutige Antwort“, wie Kanzlerin Angela Merkel erklärte. Aus den Kurzarbeitern von heute sollen nicht die Arbeitslosen von morgen werden. Die Regierung zielt deshalb mit ihrem Konjunkturprogramm auch auf die Köpfe der Deutschen. Sie will eine neue Kauflust entfachen. Oder wie es CSU-Chef Markus Söder spätabends formulierte: „Es hat etwas mit Psychologie zu tun. Wir versuchen Optimismus zu vermitteln."



Das Paket fällt nicht nur üppiger aus als geplant - die von CSU-Chef Söder angeratene Obergrenze von 100 Milliarden Euro ist Makulatur. Es enthält auch einige Überraschungen, die gewiss noch für Kontroversen sorgen werden.