Willi Gabalier wird Servus TV-Moderator

Willi Gabalier war in vier Staffeln von "Dancing Stars" und in einer Staffel der deutschen Show "Let's Dance" dabei

Der ehemalige „Dancing Star“ und Bruder des Musikers Andreas Gabalier wird ab Herbst beim Privatsender Servus TV zu sehen sein.

Der österreichische Privatsender Servus TV bekommt Verstärkung: Willi Gabalier, jahrelang Tänzer bei der ORF-Sendung „Dancing Stars“ und Bruder des Musikers Andreas Gabalier, wird dort Moderator. Willi Gabalier, der unter anderem Kunstgeschichte studiert hat, wird ab Herbst das neue Format „Heimatsterne“ und die Österreich-Version der Antiquitäten-Sendung „Bares für Rares Österreich“ präsentieren.

In „Heimatsterne“ werde er quer durchs Land reisen auf die Suche nach heimischen Talenten, kündigte Servus TV an. In „Bares für Rares Österreich“ vermittelt er zwischen den österreichischen Händlern und Anbietern von Antiquitäten. Letztere Sendung übernimmt er von Roland Gruschka. „Als Kunsthistoriker liebe ich Antiquitäten und spannende Geschichten aus ihrer Vergangenheit und als Künstler lebe ich für und von Tanz, Musik und Unterhaltung“, so Gabalier.

