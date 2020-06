Russische Hafenstadt Murmansk nach Brückeneinsturz teils abgeschnitten

Eine Eisenbahnbrücke über den Fluss Kola wurde unterspült und brach ein. Damit ist die einzige Bahnverbindung nach Süden unterbrochen, möglicherweise für Monate.

Der Einsturz einer Eisenbahnbrücke über den Fluss Kola in der Nähe von Murmansk hat die wichtige Hafenstadt am Arktischen Meer unweit der Grenzen zu Norwegen und Finnland in wesentlichen Teilen von der Außenwelt abgeschnitten. Die russische Staatsbahn muss den Güter- und Personenverkehr über die sogenannte Murman-Bahn, die Murmansk rund 310.000 Einwohner) und andere Orte der Region über rund 1450 Kilometer mit Sankt Petersburg im Süden verbindet, nach eigenen Angaben für mehrere Wochen unterbrechen. Skeptischere Quellen sprechen indes von mehreren Monaten.

Die Brücke über die recht schmale Kola, nur etwa zwölf Kilometer Luftlinie südlich des Murmansker Hauptbahnhofs, war vor wenigen Tagen wegen ungewöhnlich starken Hochwassers nach der Schneeschmelze unterspült worden und brach der Länge nach ein. Verletzt wurde niemand.

Luftaufnahme des Schauplatzes REUTERS

Die Brücke ist an sich eher moderner Bauart. Der Gouverneur der Region Murmansk, Andrei Chibis, sagte, dass man möglichst schnell eine neue Brücke hochziehen wolle. Die Behörden ermitteln auch wegen mutmaßlicher Fahrlässigkeit bei den technischen Kontrolle der Brücke.

Es wurden auch Stimmen laut, wonach die Brückenpfeiler, die zumindest teilweise in Permafrostboden stecken, locker geworden waren, weil dieser Boden in den vergangenen Jahren immer stärker aufgetaut sei.

Über den Hafen von Murmansk, der auch im Winter eisfrei und einer der wichtigsten Meereszugänge Russlands ist, sollen im Vorjahr allein fast 18 Millionen Tonnen Kohle umgeschlagen worden sein. In Murmansk und der Region gibt es viele Forschungseinrichtungen bezüglich Fischerei, Ozeanografie und Arktis, und wichtige Stützpunkte der russischen Nordmeerflotte.

Strategisch wichtige Stadt

Die Stadt ist durch den Einsturz allerdings nicht komplett abgeschnitten: Es gibt neben dem Hafen auch noch einen Flughafen sowie Fernstraßen nach Sankt Petersburg und Norwegen.

Dieser Browser unterstützt keine I-Frames.

In der historisch vor allem von indigenen Samen bewohnten Arktisregion wurde Murmansk als letzte Stadt des Zarenreichs erst 1916 während des Ersten Weltkriegs gegründet, als es darum ging, Russland über einen dortigen Hafen und die Murmanbahn ganzjährig mit Rüstungs- und anderen Gütern zu beliefern.

Lenin-Straße, Murmansk Roman Jurotschkin/CC BY-SA 4.0

Im Zweiten Weltkrieg scheiterten deutsche und finnische Truppen an der Eroberung der Stadt, durch die die Sowjetunion in Folge aus dem Westen via Nordatlantik riesige Mengen an Material bekam und nicht zuletzt dadurch die ersten zwei für sie heiklen Kriegsjahre überstand.

Gleich der erste Schlag gegen Murmansk, „Unternehmen Silberfuchs" (Juni bis November 1941), blieb erfolglos, obwohl es von der damaligen sowjetisch-finnischen Grenze an der Eismeerküste bei Petsamo nur etwa 90 Kilometer Luftlinie bis Murmansk waren. Die aus Finnland und Norwegen heraus stoßenden Kräfte - darunter die 2. und 3. Gebirgsjägerdivision mit den Stammgarnisonen Innsbruck und Graz - waren nicht stark genug und konnten sich in dem extrem schwierigen Gelände abseits der ganz wenigen Straßen kaum bewegen. Der Plan, in drei Tagen schon Murmansk zu erreichen, ging jedenfalls gründlich schief.

Österreichische Soldaten einer deutschen Gebirgsjägerdivision am 22. Juni 1941 bei einer Marschpause im Raum Petsamo. Flickr/CC BY-SA 2.0

(Reuters/wg)