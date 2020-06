Holen Europas Börsen endlich auf?

Die geplanten Corona-Hilfsgelder der EU haben eine wichtige Signalwirkung, sagt James Ashley von Goldman Sachs AM. Er räumt Europas Börsen deshalb gute Chancen ein.

Wien. Die kräftige Kurserholung an den weltweiten Börsen ist beinahe einmalig. Seit den Tiefständen von Mitte März haben US-Indizes wie der S&P 500 und die Nasdaq, aber auch der Dax in Deutschland ein gutes Stück der Verluste wettgemacht. Womit sich die Frage stellt, was Investoren derart euphorisch stimmt.



Für James Ashley, Leiter für internationale Marktstrategien bei Goldman Sachs Asset Management (GSAM), liegt die Antwort auf der Hand: Viele Anleger blicken inzwischen recht hoffnungsvoll auf das kommende Jahr, erklärt der Experte im Gespräch mit der „Presse“. Denn bis dahin sollte das Schlimmste nach der Corona-Krise ausgestanden sein, wobei schon gegen Jahresende ein leichter Aufschwung einsetzen könnte.



„Bis die globale Konjunktur das Vorkrisenniveau von Anfang 2020 wieder erreicht hat, wird es aber noch einige Zeit dauern“, relativiert Ashley. Er sieht dafür mehrere Gründe: Viele Konsumenten dürften nunmehr ein Finanzpolster aufbauen, anstatt vermehrt Geld auszugeben. Schließlich wisse niemand, ob eine zweite Corona-Welle ausbrechen werde, zahlreiche Menschen wollen sich deshalb entsprechend wappnen, meint Ashley. Zudem dämpfe die hohe Arbeitslosenrate die Konsumlaune. Allein in den USA hat die Arbeitslosigkeit die Marke von rund 15 Prozent erreicht „und könnte sogar auf 20 Prozent steigen.“ Zum Vergleich: Nach Ausbruch der Finanzkrise von 2008 waren es neun Prozent. Obendrein dürften viele Unternehmen lieber mit der Rückzahlung ihrer Schulden beginnen und sich mit neuen Investitionen vorerst zurückhalten.