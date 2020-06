Der Anti-Trump: Das Comeback von Barack Obama

Der Ex-Präsident konterkariert die Botschaft seines Nachfolgers und leistet seinem früheren Vize, Joe Biden, Schützenhilfe im Wahlkampf.

Wien/Washington. Die TV-Nation kennt dieses weiße Bücherregal im Wohnzimmer des Hauses im Washingtoner Diplomatenviertel Kalorama. Und sie kennt den 58-jährigen Polit-Rentner, dessen Memoiren womöglich pünktlich vor der Präsidentschaftswahl im Herbst erscheinen werden – mit dem größtmöglichen PR-Effekt.



Barack Obama hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten mehrmals aus der Kulisse seines Wohnzimmers an die Amerikaner gewandt: um im März eine Wahlempfehlung für seinen Ex-Vizepräsidenten Joe Biden abzugeben; um das Land in der Coronakrise aufzurichten; und um der „Class of 2020“, dem Abschlussjahrgang an den Highschools und den Colleges, einen weisen Rat für ihr Leben mitzugeben. Jedes Mal schwang darin unausgesprochen Kritik an seinem Nachfolger und dessen Krisenmanagement mit, ohne dass er den Namen des 45. US-Präsidenten auch nur in den Mund nahm – elegant wie eloquent und in scharfem Kontrast zum Amtsinhaber im Weißen Haus.