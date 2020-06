Der 116-Jährige und die Pandemie

(c) Karin Schermbrucker

Fredie Blom erlebte als Teenager die Spanische Grippe von 1918 – und verlor damals seine Schwester. Angst vor dem Coronavirus hat er nicht. Er bangt lediglich um sein Nikotin.

Kapstadt. Am 8. Mai war sein 116. Geburtstag. Normalerweise feiern die Menschen im Kapstädter Armenviertel Delft „ihren“ Fredie Blom mit einer großen Party. 200 Menschen kommen, er ist schließlich einer der ältesten Menschen der Welt. Diesmal war die Stimmung wegen der Covid-19-Pandemie gedämpft. Blom saß vor seinem Haus, mit sicherem Abstand legten die Menschen Geschenke nieder und bekamen von der Familie ein Essenspaket überreicht, wie es hier Tradition ist.



Blom beobachtete also die Prozedur der Nachbarn, die am geöffneten Tor zum Grundstück vorbeizogen. Die Leute hier sind stolz auf ihn. Es ist gut möglich, dass er der älteste lebende Mann der Welt ist. Ende Mai starb der Brite Bob Weighton, 112, der diesen Rekord laut „Guinness Buch der Rekorde“ hielt. Blom hat eine gültige Geburtsurkunde, auf der das Geburtsjahr 1904 vermerkt ist. Für die Eintragung aber bedürfte es weiterer Verifizierungen.