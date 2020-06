Ein Papyrusdieb und die Wahrheit der Bibel

(c) Universal Images Group via Getty (Loop Images)

Hier lehrte Obbink Griechisch: Das Christ Church College in Oxford, Drehort der „Harry Potter“-Filme.

Es geht um Oxford, einen berühmten Forscher und steinreiche Evangelikale: Der Papyrologe Dirk Obbink soll kostbare Manuskripte, darunter Evangelienfragmente, gestohlen haben. Immer mehr Details werden bekannt.

Ein Fragment des Markusevangeliums aus dem Jahrhundert Jesu – es wäre eine der größten Sensationen in der Geschichte der Bibelforschung. Ja, das habe man gefunden, verkündete 2012 der in Texas lehrende evangelikale Neutestamentler Daniel Wallace, es werde nächstes Jahr veröffentlicht, er könne noch keine Namen nennen, aber ein Mann, den viele für den „besten Papyrologen auf diesem Planeten“ hielten, habe das Fragment datiert. Nur: Es kam nichts nach. Der „First Century Marcus“ blieb ein Phantom. Heute weiß man: Diese rätselhafte Geschichte ist Teil eines Kriminalfalls, der in der Welt der Archäologen und Handschriftenforscher seinesgleichen sucht.