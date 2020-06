Neue Finanzchefin für Semperit

(c) APA (Helmut Fohringer)

Der Wiener Gummispezialist heuert Gabriele Schallegger an.

Wien. Sie gilt als gut vernetzt und hat schon so einiges vom Globus gesehen. Nun bleibt Gabriele Schallegger erst einmal in Wien – als neue Finanzchefin des Gummispezialisten Semperit. Mit der englischen und deutschen Muttersprachlerin holt sich der Hersteller von medizinischen Schutzhandschuhen und Industriegummi eine versierte Finanzexpertin ins Haus, für die ein börsenotierter Konzern kein Neuland ist. Neun Jahre lang war die 48-Jährige in verschiedenen Finanzpositionen beim Papier- und Verpackungskonzern Mondi tätig – zuletzt als Finanzdirektorin des Geschäftsbereichs „Uncoated Fine“.

Ihre Vorbilder seien ihre drei Tanten, sagte sie einmal. Sie seien erfolgreiche „Selfmadewomen“, die schon in jungen Jahren ihr eigenes Geschäft, Restaurant oder Hotel eröffnet und erfolgreich in die nächste Generation geführt hätten. „Diese Tatkraft und Selbstständigkeit“ habe sie sehr beeindruckt, und ihre Eltern und ihre Familie hätten sie in dieser selbstständigen Rolle bestärkt.

Internationale Stationen

Studiert hat die Betriebswirtin in Graz sowie Exeter, einem altertümlichen Städtchen im Südwesten von England. In St. Gallen in der Schweiz absolvierte sie mehrere Managementprogramme.

Ihre Karriere begann die gebürtige Österreicherin in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung bei Arthur Andersen in Wien. Danach war sie in Belgien, Polen, Deutschland, Indien und Russland unterwegs. Es folgte eine Karriere rund um die Welt – immer im Finanzmanagement unter anderem für den amerikanischen Pharmakonzern Baxter und die norwegische Orkla-Foods-Gruppe.

Preining geht in Ausschuss

Bei Semperit legt sie am 12. Oktober los, vorerst bis Oktober 2023. Schallegger habe einen „starken operativen Fokus“, sagte Walter Koppensteiner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Semperit. Bisher hatte Petra Preining die Position interimistisch übernommen, nachdem Frank Gumbinger überraschend aus „persönlichen Gründen“ ausgeschieden war. Preining wird im Oktober nach dem Eintritt von Gabriele Schallegger wieder in den Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss des Gummikonzerns zurückkehren. Semperit befindet sich derzeit in einer Phase der Neuausrichtung. Vor der Coronapandemie war geplant, die Medizinsparte zu verkaufen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.06.2020)