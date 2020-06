Heimische Investoren gesucht

Wenn die Kurse schwanken, wird viel gehandelt. Das hilft dem Börsenbetreiber. Im Vorjahr war der Umsatz jedoch rückläufig, weil britische Investoren weniger handelten.

Wien. Mitte März, als die Aktienmärkte infolge der Coronakrise darniederlagen, hatten der Wiener-Börse-Chef, Christoph Boschan, und der Börse-Aufsichtsratsvorsitzende und Wienerberger-Chef, Heimo Scheuch, dazu aufgerufen, sich nicht von österreichischen Aktien abzuwenden.

Im Nachhinein sollten sie recht behalten. Seit Mitte März hat der ATX um mehr als 40 Prozent zugelegt. Damit liegt er verglichen mit Anfang Jänner aber noch immer rund ein Viertel im Minus. Für Börsenbetreiber sind derart volatile Zeiten indes gute Zeiten, da sie für mehr Umsatz sorgen. Seit Jahresbeginn sind die Handelsumsätze an der Wiener Börse gestiegen, stellte Boschan am Donnerstag anlässlich des Jahrespressegesprächs fest. Bis Mai betrug das Volumen 32,03 Mrd. Euro, das war ein Plus von 21,4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Briten zogen sich zurück

Im Vorjahr war an der Börse weniger gehandelt worden als 2018. Gründe waren der Handelsstreit und der Brexit. Viele große Investoren stammen nämlich aus Großbritannien. In Wien wurden Aktien im Wert von 62 Mrd. Euro gehandelt, das war gegenüber 2018 ein Minus von zwölf Prozent. In Prag (die Prager Börse ist eine Tochter der Wiener Börse) fiel der Rückgang mit 24 Prozent auf 8,5 Mrd. Euro noch stärker aus. In den anderen Bereichen (IT-Services, Marktdaten und Indizes sowie Verwahrgeschäft) stieg der Umsatz, er macht aber insgesamt nur einen kleinen Teil aus. So kam es, dass die Börse einen Rückgang bei ihren Umsatzerlösen um 3,3 Prozent auf 66,8 Mio. Euro erlitt. Das Vorsteuerergebnis fiel um 6,4 Prozent auf 34,19 Mio. Euro.

Die Wiener Börse ist stark von ausländischen Investoren abhängig. Rund 84 Prozent der Umsätze erwirtschaftet sie mit internationalen Kunden. Das hat nicht nur Vorteile. Dass heimische Investoren an der Wiener Börse vergleichsweise schwach vertreten sind, habe zur Folge, dass die Börse überdurchschnittlich schwer getroffen werde, wenn sich internationale Investoren in Krisenzeiten in ihre sicheren Heimathäfen zurückziehen, meint Boschan. In Österreich müsse daher eine breitere Basis aufgebaut werden.

Einmal mehr appellierten Boschan und Scheuch an die Politik: Nach dem wochenlangen Stillstand der Wirtschaft aufgrund der Coronakrise müsse der Staat nun verstärkt privates Kapital aktivieren und sollte dafür die Börse als Hebel nützen. Das würde die Wirtschaft ankurbeln und das Staatsbudget entlasten.

Die Tatsache, dass heimische Aktien nun so billig geworden sind, habe sie erst recht anfällig für Übernahmen aus dem Ausland gemacht, stellte Scheuch fest und sprach sich für einen temporären Schutz von ATX-Unternehmen vor ausländischen Übernahmen aus.

Aktien steuerfrei verkaufen

Boschan forderte die Wiedereinführung einer Spekulationsfrist von einem Jahr, nach deren Ablauf Privatanleger Aktien steuerfrei verkaufen können. Im Regierungsprogramm ist eine solche grundsätzlich vorgesehen, die Dauer (ob ein Jahr oder länger) ist aber ebenso offen wie der Zeitpunkt der Umsetzung.

Dass sich der ATX im internationalen Vergleich auch heuer so schlecht geschlagen hat, führt Boschan zum einen auf die Zusammensetzung zurück (der Index ist stark banken- und rohstofflastig), zum anderen auf die Berechnung: Anders als der deutsche DAX, in den auch Dividenden einberechnet werden, ist der ATX ein reiner Kursindex. Rechne man auch die Dividenden ein, hinke der ATX dem DAX kaum noch hinterher.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.06.2020)