Opec+ befindet sich im Dilemma

Die Ölstaatenallianz fürchtet, mit einer weiteren Förderkürzung den USA zu helfen.

Frankfurt/Wien. Die Unsicherheit über die weitere Förderpolitik der Opec bzw. der um einige Ölstaaten wie Russland erweiterten Allianz Opec+ hat am Donnerstag die Ölpreise gedrückt. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich zwischenzeitlich um 1,2 Prozent auf 39,32 Dollar je Fass, US-Leichtöl WTI um rund zwei Prozent auf 36,49 Dollar.

Der Hintergrund dafür war, dass sich das Ringen der Opec+ um eine Ausweitung ihrer beispiellosen Förderkürzung offenbar schwierig gestaltet. Saudiarabien und Russland hatten sich am Mittwoch geeinigt, eine Verlängerung der im April beschlossenen Förderbremse von 9,7 Millionen Barrel pro Tag in den Juli hinein zu unterstützen. Allerdings stand am Donnerstag zu Redaktionsschluss nicht fest, ob eine für Donnerstag geplante Onlinekonferenz der Opec-Länder stattfindet. Das Haupthindernis einer Einigung besteht Insidern zufolge darin, wie mit Ländern umgegangen werden soll, die die beschlossenen Förderkürzungen nicht umgesetzt haben.

Sollte es zu keiner neuen Einigung kommen, würde das bedeuten, dass die Opec+ zu dem zurückkehren würde, was sie im April vereinbart hatte: Danach sollten die Förderkürzungen ab Juli auf 7,7 Millionen Barrel pro Tag abgeschmolzen werden.

Insgesamt soll mit den Kürzungen der Ölpreis, der wegen der Wirtschaftskrise infolge der Coronavirus-Pandemie drastisch bis zwischenzeitlich sogar in den negativen Bereich eingebrochen war, stabilisiert werden. Dies gelang bereits zum Teil – allerdings auch dadurch, dass die teurere US-Schieferölförderung zum Erliegen kam.

Nun befindet sich die Opec+ im Dilemma: Denn steigen die Preise zu sehr, kommt die US-Förderung wieder auf Hochtouren – mit dem Effekt, dass der Ölpreis wieder unter Druck käme, womit der Erfolg bei dessen Stützung zunichtegemacht werden könnte.

Nach dem Willen der Produzenten sollte sich also der jetzige Preis nicht zu stark erhöhen. „Der Plan ist, an den Preisen von 40 bis 50 Dollar pro Barrel festzuhalten“, sagt ein Insider der russischen Seite, der mit den Gesprächen in der Opec+ vertraut ist. Die Opec+ muss Experten zufolge also auf Sicht fahren. (ag./est)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.06.2020)