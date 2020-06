Mehr Wasser für den Neusiedler See?

(c) imago images/Viennareport

Der Steppensee ist auf einem Wassertiefstand seit dem Jahr 1965. Eine Taskforce will den See bewässern. Doch das sorgt für Widerstand und die Frage: Was ist noch natürlich?

Wien. Der Neusiedler See ist schon öfter ausgetrocknet. Zuletzt stand er 1865 bis 1871 sechs Jahre ohne Wasser da, aufgrund mangelnden Regens – des größten Wasserlieferanten. Eine Chronik eines Unbekannten, veröffentlicht durch das Bundesamt für Wasserwirtschaft, ist Zeuge davon. Aus dem getrockneten Bodenschlamm kristallisierten sich Salze, die aufgewirbelt eine große Staubwolke bildeten, heißt es in dem Text.