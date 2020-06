Machtkampf in Bratislava: Sozialdemokraten droht die Spaltung

(c) Daniel Novotny

Der beliebte Expremier Peter Pellegrini fordert Smer-Parteigründer Robert Fico offen heraus. Fico soll den Chefsessel räumen.

Bratislava. Hans Peter Doskozil gegen Pamela Rendi-Wagner und was man sonst an innerparteilichen Scharmützeln in der SPÖ kennt: Das sind alles kleine Sticheleien im Vergleich zum Machtkampf der beiden starken Männer, der sich bei den bis vor Kurzem noch regierenden Sozialdemokraten der Slowakei abspielt. Die Partei Smer – sociálna demokracia (Richtung – Sozialdemokratie) steuert auf ihre Spaltung zu.