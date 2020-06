FH Campus Wien wird erweitert

Die Fachhochschule am Alten Landgut in Wien Favoriten soll zu einer „Science City“ werden.

Die Stadt Wien macht den Weg frei für den Ausbau der Fachhochschule Campus Wien am Alten Landgut in Wien Favoriten. Die entsprechenden Baurechtsverträge sollen beim nächsten Wohnbau-Ausschuss beschlossen werden. In der Folge soll das bestehende Areal am Alten Landgut schrittweise zu einer „Science City“ erweitert und die FH an einem einzigen Standort konzentriert werden. Derzeit ist der Fachhochschulbetrieb noch an neun weiteren Standorten innerhalb Wiens angesiedelt.